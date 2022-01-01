Office 365 купить ключ онлайн

Особенности, преимущества и редакции Office 365

Купить ключ Microsoft Office 365 - это гарантированно получить высококлассный облачный продукт от корпорации с мировым именем, которая уже много лет занимает ТОП позиции в рейтинге лучших ПО. Давайте посмотрим, что это означает:

Надежная работа сервисов и их доступность в любое время.

Высокая скорость работы.

Круглосуточная техническая поддержка.

Ключ активации Майкрософт Офис 365 - это лицензионный ключ, предоставляющий высокое качество и удобство работы программ.

Привычный всем, интуитивно понятный и комфортный интерфейс.

Если вы решили купить ключ Майкрософт Офис 365, то также получаете возможность интеграции сервисов между собой.

Взаимодействие программных компонентов от Майрософт.

Из чего состоит пакет Офис 365?

Существует несколько тарифов пакета Office 365 key, от выбора которых и будет зависеть его «начинка». Покупатель может быть уверен в том, что получит следующие продукты:

Office Web Apps - программы для создания и редактирования текстов. В комплекте PowerPoint, OneNote, Word и Excel;

Exchange Online - Microsoft Office 365 дает совместный доступ к календарям, электронной почте, а также задачам, оснащенными защитными блоками от спамов и атак вирусов;

SharePoint Online - позволит создать личный сайт компании, в котором можно организовывать рабочие группы, с возможностью совместного редактирования документов и разграничения ответственности внутри коллектива;

Lync Online - для упрощения коммуникации в рабочем коллективе создавая конференции, общаясь посредством текстовых и голосовых сообщений, открывая доступ к экрану собеседника;

SkyDrive Pro - комфортный обмен данными в облачном хранилище.

Причины приобрести ключ для Офиса 365 для персонального пользования

Наиболее значимые ЗА, чтобы купить Microsoft 365 для семьи, досуга и образования:

не нужно приобретать весь комплект ПО сразу, взяв только то, чем вы действительно будете пользоваться;

простота масштабируемости за счет того, что все программное обеспечение уже есть на серверах и нужно только подключиться к нему;

доступ для каждого члена семьи, которые работают на разных устройствах;

на каждого пользователя дается по 20 ГБ на облачном пространстве OneDrive, чтобы хранить свою информацию;

автоматическое обновления Excel, PowerPoint, Word и других;

бесплатная техническая поддержка;

возможность управлять файлами в хранилище с любого устройства.

Вот почему это лучшее решение для домашнего использования, которое наверняка оценят все члены семьи.

Office 365 Professional Plus: плюсы и выгоды его приобретения

Microsoft Office 365 Pro Plus предоставляет вам возможность быть на связи и заниматься рабочими моментами с любого места. Вы получаете набор инструментов для эффективной работы, а также комфортного изучения аналитики в бизнесе и доступ к соблюдению нормативных требований. К другим достоинствам профессионального офиса можно отнести следующие:

возможность доступа с ПК, планшета и несколькими смартфонами;

20 Гб пространств в OneDrive;

доступ к коммуникации с коллегами, работающими удаленно (можно организовывать онлайн встречи, конференции, отправлять и получать мгновенные послания в аудио или текстовом формате, проводить бизнес-собрания с сотрудниками фирмы);

возможность задать персональные настройки для электронной почты;

автоматическое обновление ПО;

мощнейший набор инструментов для бизнес-аналитики.

Преимущества Office365 для бизнеса

Сложно представить компанию, в которой бы не использовали программы от Майкрософт. Сотрудники создают буклеты в Publisher, текстовые сообщения в Word, таблицы и различные бизнес-графики в Excel, а еще заметки через OneNote и слайд-шоу или презентации в PowerPoint. Кроме этого, офисный пакет предлагает следующий функционал: