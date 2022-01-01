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Office 365 купить ключ онлайн
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Office 365 ProPlus, АККАУНТ с подпиской (5 устройств)

Аккаунт с постоянной подпиской на продукт Office 365 Профессиональный Плюс для 5 устройств

Цена:

﻿950 ₽

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Office 365 Для семьи 1 ГОД

Ключи для активации или продления подписки Microsoft Office 365 Для семьи сроком 1 ГОД, с активацией на официальном сайте Microsoft и привязкой к вашей учетной записи

Цена:

﻿6900 ₽

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Office 365 Персональный 1 ГОД

Ключ активации или продления подписки Microsoft Office 365 Персональный сроком 1 ГОД, с активацией на официальном сайте Microsoft и привязкой к вашей учетной записи

Цена:

﻿5900 ₽

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позиций в каталоге

Особенности, преимущества и редакции Office 365

Купить ключ Microsoft Office 365 - это гарантированно получить высококлассный облачный продукт от корпорации с мировым именем, которая уже много лет занимает ТОП позиции в рейтинге лучших ПО. Давайте посмотрим, что это означает:

  • Надежная работа сервисов и их доступность в любое время.
  • Высокая скорость работы.
  • Круглосуточная техническая поддержка.
  • Ключ активации Майкрософт Офис 365 - это лицензионный ключ, предоставляющий высокое качество и удобство работы программ.
  • Привычный всем, интуитивно понятный и комфортный интерфейс.
  • Если вы решили купить ключ Майкрософт Офис 365, то также получаете возможность интеграции сервисов между собой.
  • Взаимодействие программных компонентов от Майрософт.

Из чего состоит пакет Офис 365?

Существует несколько тарифов пакета Office 365 key, от выбора которых и будет зависеть его «начинка». Покупатель может быть уверен в том, что получит следующие продукты:

  • Office Web Apps - программы для создания и редактирования текстов. В комплекте PowerPoint, OneNote, Word и Excel;
  • Exchange Online - Microsoft Office 365 дает совместный доступ к календарям, электронной почте, а также задачам, оснащенными защитными блоками от спамов и атак вирусов;
  • SharePoint Online - позволит создать личный сайт компании, в котором можно организовывать рабочие группы, с возможностью совместного редактирования документов и разграничения ответственности внутри коллектива;
  • Lync Online - для упрощения коммуникации в рабочем коллективе создавая конференции, общаясь посредством текстовых и голосовых сообщений, открывая доступ к экрану собеседника;
  • SkyDrive Pro - комфортный обмен данными в облачном хранилище.
Причины приобрести ключ для Офиса 365 для персонального пользования

Наиболее значимые ЗА, чтобы купить Microsoft 365 для семьи, досуга и образования:

  • не нужно приобретать весь комплект ПО сразу, взяв только то, чем вы действительно будете пользоваться;
  • простота масштабируемости за счет того, что все программное обеспечение уже есть на серверах и нужно только подключиться к нему;
  • доступ для каждого члена семьи, которые работают на разных устройствах;
  • на каждого пользователя дается по 20 ГБ на облачном пространстве OneDrive, чтобы хранить свою информацию;
  • автоматическое обновления Excel, PowerPoint, Word и других;
  • бесплатная техническая поддержка;
  • возможность управлять файлами в хранилище с любого устройства.

Вот почему это лучшее решение для домашнего использования, которое наверняка оценят все члены семьи.

Office 365 Professional Plus: плюсы и выгоды его приобретения

Microsoft Office 365 Pro Plus предоставляет вам возможность быть на связи и заниматься рабочими моментами с любого места. Вы получаете набор инструментов для эффективной работы, а также комфортного изучения аналитики в бизнесе и доступ к соблюдению нормативных требований. К другим достоинствам профессионального офиса можно отнести следующие:

  • возможность доступа с ПК, планшета и несколькими смартфонами;
  • 20 Гб пространств в OneDrive;
  • доступ к коммуникации с коллегами, работающими удаленно (можно организовывать онлайн встречи, конференции, отправлять и получать мгновенные послания в аудио или текстовом формате, проводить бизнес-собрания с сотрудниками фирмы);
  • возможность задать персональные настройки для электронной почты;
  • автоматическое обновление ПО;
  • мощнейший набор инструментов для бизнес-аналитики.

Преимущества Office365 для бизнеса

Сложно представить компанию, в которой бы не использовали программы от Майкрософт. Сотрудники создают буклеты в Publisher, текстовые сообщения в Word, таблицы и различные бизнес-графики в Excel, а еще заметки через OneNote и слайд-шоу или презентации в PowerPoint. Кроме этого, офисный пакет предлагает следующий функционал:

  • все важные и нужные в бизнесе инструменты всегда под рукой;
  • обновление до последней версии в автоматическом режиме;
  • возможность работать как с мобильных, так и со стационарных устройств синхронизируя результат;
  • 1 Тб пространства на облачном хранилище для каждого пользователя;
  • организация видеоконференций и встреч до 250 человек в онлайн-режиме;
  • электронная почта получает персональное доменное имя;
  • создание общих для всех сотрудников календарей в целях мониторинга доступности команды;
  • синхронизация электронной почты, записной книжки и календаря на всех устройствах;
  • высокий уровень безопасности и конфиденциальности данных.

Сравнение Microsoft 365 с Office 2019

Эти программы часто сравнивают между собой. Действительно Майкрософт Офис 365 и Офис 2019 имеют некоторые общие возможности, но при этом также имеют уникальные преимущества и функции. Рассмотрим их в схожих редакциях этих двух наборов:

  • Office 2019 Стандартный VS Microsoft 365 Персональный. Почти однотипный функционал, но 2019 можно использовать только на одном устройстве, а код активации для Office 365 позволяет делать это сразу на двух ПК.
  • «Для дома и учебы» Office 2019 VS Microsoft 365 домашний. Последний примечают наличием 1тб на облачном хранилище, чего не дано в первой редакции Майкрософт.
  • Office 2019 VS бизнес для Microsoft 365. Снова-таки последний побеждает своим количеством веб-ресурсов в открытом доступе. И еще эта же версия имеет более гибкую систему в плане выбора трафика, чем 2019 редакция. Линейка программ и сервисов тоже шире, стоит только приобрести ключ для Microsoft Office 365 mso.

Так что, если вы нуждаетесь во внушительном наборе офисных инструментов, программ и сервисов для работы на нескольких устройствах сразу, тогда выбор очевиден и это Офис 365.

Особенности покупки электронного ключа

Приобретая ключ продукта Офис 365, пользователь получает массу преимуществ, ведь в отличие от коробочной версии он:

  • имеет на порядок ниже стоимость;
  • быстро приходит на электронную почту;
  • повышает уровень безопасности и надежности во время использования;
  • ключ активации MS Office 365 - это лицензионный ключ, а значит проблем с законом не возникнет;
  • гарантирует высокую скорость работы;
  • позволяет сэкономить ваше время.

Сделать заказ очень просто и для этого понадобится пройти всего три быстрых шага:

  • сформировать корзину, поместив в нее все понравившиеся продукты и отправить запрос;
  • подождать ответа от представителя интернет-магазина. Если есть необходимость, можно запросить консультацию от менеджера, чтобы уточнить, какая у Office 365 цена подписки, как активировать Office 365 на Windows 10 или как купить Майкрософт Офис 365 через интернет;
  • оплатить товар и подождать, когда он придет на электронную почту.

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