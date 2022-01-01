Office 365 купить ключ онлайн
Office 365 ProPlus, АККАУНТ с подпиской (5 устройств)
Аккаунт с постоянной подпиской на продукт Office 365 Профессиональный Плюс для 5 устройств
950 ₽
Office 365 Для семьи 1 ГОД
Ключи для активации или продления подписки Microsoft Office 365 Для семьи сроком 1 ГОД, с активацией на официальном сайте Microsoft и привязкой к вашей учетной записи
6900 ₽
Office 365 Персональный 1 ГОД
Ключ активации или продления подписки Microsoft Office 365 Персональный сроком 1 ГОД, с активацией на официальном сайте Microsoft и привязкой к вашей учетной записи
5900 ₽
позиций в каталоге
Особенности, преимущества и редакции Office 365
Купить ключ Microsoft Office 365 - это гарантированно получить высококлассный облачный продукт от корпорации с мировым именем, которая уже много лет занимает ТОП позиции в рейтинге лучших ПО. Давайте посмотрим, что это означает:
- Надежная работа сервисов и их доступность в любое время.
- Высокая скорость работы.
- Круглосуточная техническая поддержка.
- Ключ активации Майкрософт Офис 365 - это лицензионный ключ, предоставляющий высокое качество и удобство работы программ.
- Привычный всем, интуитивно понятный и комфортный интерфейс.
- Если вы решили купить ключ Майкрософт Офис 365, то также получаете возможность интеграции сервисов между собой.
- Взаимодействие программных компонентов от Майрософт.
Из чего состоит пакет Офис 365?
Существует несколько тарифов пакета Office 365 key, от выбора которых и будет зависеть его «начинка». Покупатель может быть уверен в том, что получит следующие продукты:
- Office Web Apps - программы для создания и редактирования текстов. В комплекте PowerPoint, OneNote, Word и Excel;
- Exchange Online - Microsoft Office 365 дает совместный доступ к календарям, электронной почте, а также задачам, оснащенными защитными блоками от спамов и атак вирусов;
- SharePoint Online - позволит создать личный сайт компании, в котором можно организовывать рабочие группы, с возможностью совместного редактирования документов и разграничения ответственности внутри коллектива;
- Lync Online - для упрощения коммуникации в рабочем коллективе создавая конференции, общаясь посредством текстовых и голосовых сообщений, открывая доступ к экрану собеседника;
- SkyDrive Pro - комфортный обмен данными в облачном хранилище.
Причины приобрести ключ для Офиса 365 для персонального пользования
Наиболее значимые ЗА, чтобы купить Microsoft 365 для семьи, досуга и образования:
- не нужно приобретать весь комплект ПО сразу, взяв только то, чем вы действительно будете пользоваться;
- простота масштабируемости за счет того, что все программное обеспечение уже есть на серверах и нужно только подключиться к нему;
- доступ для каждого члена семьи, которые работают на разных устройствах;
- на каждого пользователя дается по 20 ГБ на облачном пространстве OneDrive, чтобы хранить свою информацию;
- автоматическое обновления Excel, PowerPoint, Word и других;
- бесплатная техническая поддержка;
- возможность управлять файлами в хранилище с любого устройства.
Вот почему это лучшее решение для домашнего использования, которое наверняка оценят все члены семьи.
Office 365 Professional Plus: плюсы и выгоды его приобретения
Microsoft Office 365 Pro Plus предоставляет вам возможность быть на связи и заниматься рабочими моментами с любого места. Вы получаете набор инструментов для эффективной работы, а также комфортного изучения аналитики в бизнесе и доступ к соблюдению нормативных требований. К другим достоинствам профессионального офиса можно отнести следующие:
- возможность доступа с ПК, планшета и несколькими смартфонами;
- 20 Гб пространств в OneDrive;
- доступ к коммуникации с коллегами, работающими удаленно (можно организовывать онлайн встречи, конференции, отправлять и получать мгновенные послания в аудио или текстовом формате, проводить бизнес-собрания с сотрудниками фирмы);
- возможность задать персональные настройки для электронной почты;
- автоматическое обновление ПО;
- мощнейший набор инструментов для бизнес-аналитики.
Преимущества Office365 для бизнеса
Сложно представить компанию, в которой бы не использовали программы от Майкрософт. Сотрудники создают буклеты в Publisher, текстовые сообщения в Word, таблицы и различные бизнес-графики в Excel, а еще заметки через OneNote и слайд-шоу или презентации в PowerPoint. Кроме этого, офисный пакет предлагает следующий функционал:
- все важные и нужные в бизнесе инструменты всегда под рукой;
- обновление до последней версии в автоматическом режиме;
- возможность работать как с мобильных, так и со стационарных устройств синхронизируя результат;
- 1 Тб пространства на облачном хранилище для каждого пользователя;
- организация видеоконференций и встреч до 250 человек в онлайн-режиме;
- электронная почта получает персональное доменное имя;
- создание общих для всех сотрудников календарей в целях мониторинга доступности команды;
- синхронизация электронной почты, записной книжки и календаря на всех устройствах;
- высокий уровень безопасности и конфиденциальности данных.
Сравнение Microsoft 365 с Office 2019
Эти программы часто сравнивают между собой. Действительно Майкрософт Офис 365 и Офис 2019 имеют некоторые общие возможности, но при этом также имеют уникальные преимущества и функции. Рассмотрим их в схожих редакциях этих двух наборов:
- Office 2019 Стандартный VS Microsoft 365 Персональный. Почти однотипный функционал, но 2019 можно использовать только на одном устройстве, а код активации для Office 365 позволяет делать это сразу на двух ПК.
- «Для дома и учебы» Office 2019 VS Microsoft 365 домашний. Последний примечают наличием 1тб на облачном хранилище, чего не дано в первой редакции Майкрософт.
- Office 2019 VS бизнес для Microsoft 365. Снова-таки последний побеждает своим количеством веб-ресурсов в открытом доступе. И еще эта же версия имеет более гибкую систему в плане выбора трафика, чем 2019 редакция. Линейка программ и сервисов тоже шире, стоит только приобрести ключ для Microsoft Office 365 mso.
Так что, если вы нуждаетесь во внушительном наборе офисных инструментов, программ и сервисов для работы на нескольких устройствах сразу, тогда выбор очевиден и это Офис 365.
Особенности покупки электронного ключа
Приобретая ключ продукта Офис 365, пользователь получает массу преимуществ, ведь в отличие от коробочной версии он:
- имеет на порядок ниже стоимость;
- быстро приходит на электронную почту;
- повышает уровень безопасности и надежности во время использования;
- ключ активации MS Office 365 - это лицензионный ключ, а значит проблем с законом не возникнет;
- гарантирует высокую скорость работы;
- позволяет сэкономить ваше время.
Сделать заказ очень просто и для этого понадобится пройти всего три быстрых шага:
- сформировать корзину, поместив в нее все понравившиеся продукты и отправить запрос;
- подождать ответа от представителя интернет-магазина. Если есть необходимость, можно запросить консультацию от менеджера, чтобы уточнить, какая у Office 365 цена подписки, как активировать Office 365 на Windows 10 или как купить Майкрософт Офис 365 через интернет;
- оплатить товар и подождать, когда он придет на электронную почту.
Способы оплаты